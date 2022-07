TOP dividendové tituly pro boj proti inflaci

Tisková zpráva: Řada trhů je aktuálně v medvědím trendu, tedy je relativně obtížné vybírat tituly do svých portfolií, které by měly jasné pozitivní vyhlídky do následujících měsíců. Stávající prostředí vysoké inflace a ekonomického zpomalování může ceny řady akciových titulů nadále tlačit k nižším úrovním. Na druhou stranu jak ukazuje výkonnost vybraných dividendových titulů, tak jejich cenové poklesy jsou výrazně menší, než například u růstových titulů.

Zdá se tedy, že pokud je před námi nějaké delší období medvědího trhu, tak právě dividendové tituly mohou sloužit jako takový únikový prostor před hlubšími propady. Investor určitě nemůže očekávat, že mu vybrané dividendové tituly automaticky pokryjí ztráty z jiných např. růstových titulů nebo plně vykompenzují efekt ztráty kupní síly v podobě vysoké inflace. Mohou však sloužit k zaparkování volného kapitálu do titulů, které obecně řečeno mají tendenci být méně citlivé na hospodářský cyklus, konkrétně na zpomalení nebo pokles ekonomické aktivity.

Jak poznat vhodné dividendové tituly? Zde přinášíme pár faktorů, které hledat:

stabilní business model – zavedená společnost se stabilně rostoucími zisky,

– zavedená společnost se stabilně rostoucími zisky, stabilní dividendová politika – zpravidla jasně daný dividendový výplatní poměr,

– zpravidla jasně daný dividendový výplatní poměr, menší citlivost na hospodářský cyklus – hledat ta odvětví, která mají stabilní poptávku,

– hledat ta odvětví, která mají stabilní poptávku, přiměřená zadluženost – obvykle stabilní dividendové tituly nebývají příliš předlužené,

– obvykle stabilní dividendové tituly nebývají příliš předlužené, minimální non-business rizika – nebude ohrožen výkon společnosti nějakými geopolitickými nebo regulačními riziky.

XTB připravilo seznam sedmi dividendových titulů, které sice mohou do následujících měsíců dále klesat nebo růst, ale velmi pravděpodobně se budou vyznačovat pokračováním své dividendové politiky. Tedy i v době klesajícího trhu může být investorovi doručena mnohdy zajímavá dividenda.

Do tohoto seznamu jsme přidali také dva ETF tituly, které se svým zaměřením soustředí právě na dividendové akcie z USA i z celého světa. Bude pak na Vašem zvážení, zdali nad některými tituly uvažovat, zda je zahrnout do svého portfolia.

Report si můžete zdarma stáhnout zde