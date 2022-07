Levnější iPhony nebudou už nikdy tak výkonné jako řada Pro

Doby, kdy jsme byli zvyklí na to, že iPhony vydané na podzim a potažmo na začátku následujícího roku ve formě řady SE, nabízely jsou pryč. Tvrdí to alespoň přední analytik Ming-Chi Kuo, který se před pár hodinami nechal slyšet, že Apple výrazně mění svou prodejní strategii, ve které právě nasazení procesorů hraje extrémní roli.

Obecně se dá říci, že je Apple s prodejností svých iPhonů spokojený a nyní by se rád zaměřil na to, jaké modely se prodávají. Daleko smysluplnější je pro něj samozřejmě prodávat telefony řady Pro, jelikož jsou dražší a má na nich i vyšší marže. To se mu však nyní úplně nedaří, protože levnější a dražší iPhony jsou si v mnoha směrech podobné. Od letoška má proto v plánu rozdělovat levné iPhony a řadu Pro nejen fotoaparáty či RAM pamětí, ale už i procesory, kdy ty nejnovější dostanou vždy jen iPhony řady Pro a ty levnější se pak budou muset spokojit vždy s procesorem z loňského roku. Díky tomu by tak měla řada Pro výrazně zatraktivnit a celkově tedy stoupnou její prodeje.

Jak výrazně poskočí prodeje iPhonů Pro do budoucna je v tuto chvíli samozřejmě prakticky nemožné předpovídat. Kuo je však přesvědčen o tom, že již letos tento krok způsobí to, že Apple prodá až 60 % iPhonů řady Pro, přičemž do budoucna bude toto číslo ještě růst. V současnosti přitom tvoří iPhony řady Pro něco kolem 30 až 40 % s tím, že nejoblíbenějšími iPhony jsou základní ve větší verzi – nyní tedy iPhony 13. Nechme se tedy překvapit, zda se Kuova slova naplní a Apple skutečně na tuto strategii “najede”.