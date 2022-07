Kartičkový Gwent ze Zaklínače se dočkal na iPhonech vlastního rogueliku

Třetí Zaklínač se stal jednou z nejchválenějších her v historii. Již sedm let starý projekt ale kromě skvělého příběhu a soubojového systému představil konečně světu v konkrétních obrysech karetní hru Gwent. Ta se objevila již v knižních předlohách Andrzeje Sapkowskiho. Právě díky akčnímu RPG se však z ní stal fenomén, který si vysloužil i samostatnou hru Gwent: The Witcher Card Game. Vývojáři ze studia CD Projekt přitom ani to nepovažují za maximální vytěžení úspěšné formule. Po singleplayerovém rozšíření Thronebreaker tak nyní překvapivě vydali i roguelikovou verzi s podtitulem Rogue Mage. Tu představili ve středu a již nyní si ji můžete zahrát.

Ve hře se ujmete role revolučně přemýšlejícího mága Alzura a jeho učednici Lily. Příběh se odehrává stovky let před událostmi známými z knih, her a seriálu. Středověký svět se v něm potýká s propojením dimenzí a vtrhnutím prvních monster. Proti těm se nezvládá bránit, proto se Alzur rozhodne vytvořit dokonalou zbraň proti novému nepříteli – první zaklínače. Čekat můžete klasickou hratelnost karetního Gwentu naroubovanou na kostru roguelikového žánru. Každý průchod hrou vám zabere maximálně hodinu, přičemž k odemknutí všech bonusů a karet budete do hry muset investovat přibližně třicet hodin. Vzhledem k její podstatě ale ani pak zábava nekončí. Gwent: Rogue Mage si můžete z App Storu stáhnout již nyní. Vyjde vás na 249 korun.