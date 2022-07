Recenze MagSafe nabíječky ER POWER: Skvělá náhrada originálu

MagSafe je jednou z největších změn, se kterou Apple v posledních letech přišel u svých iPhonů. Jak už název napovídá, tak tato technologie využívá magnety, které jsou umístěné na zadní straně v útrobách jablečných telefonů. S využitím těchto magnetů je pak možné na záda iPhonu 12 a novějšího připevňovat různé příslušenství, například v podobě MagSafe peněženek, powerbank, držáků apod., kromě toho je však možné MagSafe využít i k bezdrátovému nabíjení, a to až výkonem 15 W. Jen pro porovnání, klasické Qi nabíjení dokáže u iPhonů využívat jen 7.5 W, což je o polovinu méně.

Abyste mohli skrze MagSafe nabíjet, tak je nutné si pořídit příslušnou MagSafe nabíječku. Tu od Applu seženete za 1 190 korun, což může být pro někoho relativně dost, každopádně za ten komfort to většině uživatelům jednoduše stojí. Samozřejmě Apple technologii MagSafe zpřístupnil i výrobcům třetí strany, kteří mohou vyrábět vlastní příslušenství a často ho prodávat levněji. Pokud však chcete zajistit stoprocentní funkčnost, je třeba využívat MagSafe příslušenství s certifikací MFM (Made for MagSafe). V tomto článku se tak společně podíváme na MagSafe nabíječku od ER POWER, která je kvalitní náhradou originální Apple MagSafe nabíječky a stojí o pár stovek méně.

Oficiální specifikace

Jak už to bývá u našich recenzí zvykem, začneme oficiálními specifikacemi. Co se MagSafe nabíječky týče, tak zde samozřejmě nějak extra hodně specifikací nehledejte. Každopádně, MagSafe nabíječka ER POWER dokáže poskytnout nabíjecí výkon až 15 W (9V – 2.5A), což je stejný výkon jako u originálu. Samozřejmostí je pak již zmíněná MFM certifikace, která zaručuje, že nabíječka bude fungovat bez problémů a stoprocentně, a to i po aktualizacích iOS či s využitím odlišných zařízení. Cena recenzované nabíječky je pak 999 korun.

Balení

Co se týče balení, tak vám MagSafe nabíječka ER POWER přijde v malé krabičce bílé barvy. Na její přední straně najdete samotnou nabíječku se základními informacemi, na zadní straně se pak nachází popis, společně s výše uvedenými specifikacemi. Po otevření krabičky stačí vytáhnout průhledný plastový pytlík, ve kterém je MagSafe nabíječka ER POWER zabalena. Po roztržení pytlíku už jen stačí MagSafe nabíječku vytáhnout a ihned ji můžete začít využívat.

Zpracování

Po stránce zpracování je MagSafe nabíječka ER POWER velmi podobná té originální, určité odlišnosti však ale samozřejmě najdeme. Hned na začátek je nutné zmínit to, že recenzovaná MagSafe nabíječka má integrovaný kabel o délce 2 metry, zatímco originální nabíječka má kabel poloviční délce, tedy jeden metr. Samotný kabel má pak zcela stejné zpracování jako originál – je tedy pogumovaný, což je pro Apple typické. To, že se nejedná o originální nabíječku, zjistíte pouze při pohledu na USB-C konektor, který má na sobě branding ER POWER. Co se pak týče samotné nabíječky, tak ta ma spodní stranu a boky stříbrné, horní strana, na kterou se pokládá iPhone, je bílá. Rozdíl oproti originálu lze spatřit po obvodu na přední straně, kde je barva bílá, namísto stříbrné. Prostřední část na přední straně je pak lehce vyvýšená a potažená pogumovaným materiálem, aby nedošlo k poškrábání zad zařízení či ochranného obalu.

Osobní zkušenost

MagSafe nabíječku ER POWER jsem osobně využíval několik dní, a to ve spojením s iPhonem 12. Během tohoto využívání jsem nerozpoznal prakticky žádné odlišnosti oproti originální MagSafe nabíječce. Zcela upřímně však ale oceňuji to, že nabíječka ER POWER disponuje dvoumetrovým USB-C kabelem, díky kterého je možné s umístěním nabíječky o mnoho více experimentovat. Samozřejmě je důležité zmínit, že pro správnou funkčnost této MagSafe nabíječky ER POWER je nutné pořídit ideálně 20W napájecí USB-C adaptér, který bude nabíječce dodávat šťávu.

Co se rychlosti nabíjení týče, tak to je samozřejmě stejné jako u originálu, jelikož se využívá stejný výkon 15 W. iPhone 12 jsem tak při prvních 30 minutách pomocí MagSafe nabíječky ER POWER nabil z 1 % na 32 %. V pozdější fázi nabíjení samozřejmě dochází ke zpomalení, takže ze 32 % na 100 % trvalo nabíjení zhruba 1 hodinu a 45 minut. Celkový čas nabíjení s využitím MagSafe nabíječky ER POWER je tak 2 hodiny a 15 minut.

Závěr

Máte iPhone 12 a novější a ještě nevyužíváte MagSafe? Nechce se vám za originální MagSafe nabíječku trácet dvanáct stovek a rozhodující je pro vás hranice jednoho tisíce korun? Pokud ano, tak je přesně pro vás určená MagSafe nabíječka od ER POWER. Nabízí kvalitní zpracování prakticky nerozeznatelné od originálu, dvoumetrový kabel a hlavně certifikaci MFM. To všechno z ní dělá naprosto parádní produkt, který rozhodně zaujme. Z vlastní zkušenosti mohu MagSafe nabíječku ER POWER rozhodně doporučit. A všeobecně doporučuji technologii MagSafe využívat, jelikož znám nespočet lidí, kteří ani neví, že na jejich jablečných telefonech něco takového existuje. Jedná se o skvělou technologii, kterou když jednou vyzkoušíte, tak si ji s největší pravděpodobností také oblíbíte.

MagSafe nabíječku ER POWER koupíte zde