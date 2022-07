Discord na iPhonu: 5 tipů a triků, které se mohou hodit nejen začátečníkům

Discord je komunita, kterou ke vzájemnému propojení a komunikaci využívají nejen hráči počítačových a jiných her, ale také třeba sportovci, filmoví fanoušci, pracovní či školní kolektivy a jiné skupiny. Kromě prostředí webového prohlížeče můžete platformu Discord využívat také coby mobilní aplikaci pro iOS.

Složky serverů

Jste členy většího množství Discord serverů a rádi byste si v nich udělali lepší přehled? Můžete využít funkci, která vám umožní vytvořit složky, do kterých můžete seskupovat jednotlivé servery. Zamiřte do panelu, ve kterém se nachází seznam serverů. Dlouze stiskněte ikonku serveru, který chcete přidat do složky, a přetáhněte ji na ikonku druhého požadovaného serveru. Složka se vytvoří automaticky.