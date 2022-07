Zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (27. 6. 2022 – 3. 7. 2022)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Zábavná a originální hra s názvem Take Flight 2 je inspirovaná komiksem z třicátých let minulého století. Jedná se zároveň o pokračování titulu Take Flight. Ve hře se stáváte pilotem malého letadla, sestřelujete nejrůznější předměty i nepřátele, vylepšujete svou výzbroj i výstroj, a snažíte se dosáhnout co možná nejvyššího skóre.