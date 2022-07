5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (1. 7. 2022 – 3. 7. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

V září 1947 navštěvuje talentovaný ale poněkud podivínský student John Nash prestižní Princetonskou univerzitu. Na přednášky ale moc nechodí, považuje je za ztrátu času a raději studuje sám. V pololetí ho znepokojený profesor Helinger nabádá, aby už začal na nějakém projektu pracovat, jinak je jeho kariéra ohrožena. Jednoho večera dostane John dlouho hledaný nápad. Horečně na něm pracuje a výsledkem jsou geniální matematické principy teorie her. Je přijat do Wheelerovy laboratoře na prestižním M.I.T.. O pět let později prokáže svého génia znovu, když z hlavy vyluští kód používaný ruskou špionážní sítí. Později ho kontaktuje agent Parcher, který ho zaveze do tajné centrály a přesvědčí ho ke spolupráci na přísně tajném projektu. Má vyluštit kód z novinových inzerátů, které používá frakce Rudé armády, jež hodlá v USA odpálit jadernou bombu. Jedné noci, když John předává výsledky své práce do tajné schránky, objeví se tu Parcher, naloží ho do auta a ujíždí před pronásledovateli, kteří po autě střílejí. Na Harvardově univerzitě se během Národní matematické konference John nedokáže soustředit na svou přednášku, protože ho rozptyluje skupina podezřelých mužů vedených doktorem Rosenem. Pokusí se jim uprchnout, ale je dopaden a omámen injekcí. Probere se na psychiatrické klinice, kde se doktora Rosena snaží přesvědčit, že je pronásledován ruskými špiony. Znepokojený lékař prohlásí, že trpí schizofrenií, že neexistuje žádný agent Parcher, žádné mrtvé schránky, žádní špioni, žádný tajný úkol. Zoufalého Johna čeká nejtěžší bitva jeho života.