Odborníci rozebrali do posledního šroubku nový MacBook Pro M2. Co zjistili?

Od startu prodejů nových MacBooků Pro M2 uplynul dnes přesně týden, který stačil odborníkům z iFixit k jejich kompletnímu rozebrání. Pokud si však myslíte, že rozbor odhalil nějaké větší záludnosti, musíme vás zklamat. S trochou nadsázky se totiž dá říci, že je stejně nudný jako design celého stroje.

Vzhledem k tomu, že Apple použil u MacBooku Pro M2 šasi ze stroje, který světu poprvé ukázal v průběhu roku 2016 a který od té doby vlastně vnitřně ani příliš neupgradoval (nebudeme-li počítat procesor či RAM), není ponechání téměř všech komponent ve stejné verzi jako tomu je u MacBooku Pro M1 žádným překvapením. Pár čipů či jiných menších součástek sice Apple aktualizoval, jedná se však o vskutku minoritní upgrady, které nikoho příliš neoslní.

Aby nebyl rozbor tak fádní, jak se nyní může zdát, rozhodli se alespoň experti z iFixit vyjmout “vnitřnosti” z M2 verze stroje a vložit je do šasi od M1. Tímto pokusem se podařilo odhalit, že M2 není kompatibilní s trackpadem, klávesnicí a Touch ID v šasi M1 a to dle všeho kvůli klasickým softwarovým zámkům ze strany Applu. Jakékoliv záměny procesoru do staršího těla jsou tedy tímto vyloučeny. Je nicméně více než pravděpodobné, že tato věc nebude takřka nikomu vadit.

Obecně se dá říci, že rozbor iFixit do jisté míry zklamal. Nikoliv však proto, že by komponenty použité Applem byly například nekvalitní či cokoliv podobného, ale spíš proto, že měl dle společnosti Apple obrovskou příležitost ke změně základního MacBooku Pro a tu trestuhodně prováhal. Na nápravu tohoto hříchu si tak budeme muset minimálně rok počkat a je otázkou, zda to vůbec bude stačit. Nebylo by totiž žádným překvapením, kdyby nakonec Apple tento stroj bez náhrady vyřadil ze své nabídky.