Jablíčkáři v první zemi na světě mohou platit v aplikacích jinak než přes App Store

Jestli je Apple za něco dlouhodobě tvrdě kritizován, pak jsou to provize za prodeje v App Store, které si účtuje. Ty totiž dosahují až 30 %, což je podle některých vývojářů, ale nově i států přehnaně vysoké a dožadují se proto nápravy této věci. A jak nyní ukázala Jižní Korea, rozhodně se nejedná o nic nemožného, ba právě naopak. V zemi byl totiž přijat zákon, který provozovatelům elektronických obchodů doslova nařizuje umožnit v nich využívání alternativních platebních systémů, což začal nyní Apple v zemi umožňovat.

Pamatujete si ještě, jak vypadal App Store v iOS 10? iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 Nastavení – App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 App Store – Hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 App Store – detail aplikace/hry +7 fotek iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 App Store – výsledky vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 App Store – Vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 Nastavení – App Store Vstoupit do galerie

Novinka, která funguje v zemi teprve pár desítek hodin, je ve své podstatě naprosto jednoduchá. Vývojářům je umožněno využít ve svých aplikacích speciální API, které do nich kromě platebního systému Applu přidá i možnost jimi zvoleného alternativního platebního systému, který mohou vývojáři využít pro prodeje například doplňkového obsahu v aplikacích a tak podobně. Díky této možnosti, tak mohou na provizích výrazně ušetřit, jelikož prodeje přes alternativní systém logicky nespadají do provizního systému Applu. Vše má ale své stinné stránky. Pokud se totiž uživatel, který za obsah zaplatí alternativní cestou, rozhodne aplikaci vrátit, nemusí být úspěšný, protože Apple není v procesu vracení peněz jakkoliv nápomocný. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že se na alternativním platebním systému šetří s určitými riziky. Možná právě proto není v tuto chvíli jasné, jak velké oblibě se bude novinka těšit a tedy i to, zda bude ze strany jablíčkářů nějaký tlak na její rozšíření do dalších částí světa.