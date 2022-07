7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (1. 7. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Řadíte se mezi milovníky starých, spíše textových RPG her, nebo byste si je alespoň rádi připomněli? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak by vás mohl zaujmout titul Last Colossus, ve kterém na vás čeká devět zajímavých kapitol, kdy se spolu s vaším bojovým gigantickým robotem budete muset postavit nejrůznějším nepřátelům a náročným bossům.

