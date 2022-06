iPady jako domácí centrum pro HomeKit nakonec s iPadOS 16 využít půjde, má to ale velký háček

Uživatelé HomeKitových Domácností spravovaných na dálku přes domácí centrálu simulovanou iPadem měli v posledních dnech neklidné spaní. Bety iPadOS 16 totiž svět utvrdily v tom, že se s iPady již coby s domácími centrálami, díky kterým je HomeKit možné ovládat na dálku (myšleno mimo domovskou WiFi) můžeme rozloučit. Spekulace o usmrcení této oblíbené možnosti nabraly dle všeho až na tak velké intenzitě, že se nyní celou záležitost rozhodl vysvětlit samotný Apple. Je nicméně otázkou, zda přinesl dobré, nebo spíš špatné zprávy.

Mluvčí Applu se v rozhovoru pro The Verge nechal slyšet, že Apple plánuje iPady coby domácí centrály i nadále podporovat, avšak s jedním velkým ale. Nepočítá u nich totiž s integrací standardu Matter, který měl umožnit ještě lepší propojitelnost HomeKitových produktů od různých výrobců. A co víc, jakmile Matter dorazí, počítá s tím, že iPady jakožto domácí centrály usmrtí. Jelikož však tento standard dorazí až v rámci aktualizací iPadOS 16.1 či 16.2, pro uživatele to znamená, že mohou v klidu přejít na iPadOS 16.0 a ten pro ovládání HomeKitu v rámci domácí centrály využívat. Dostanou tak totiž minimálně novou podobu aplikace Najít, o což mnohým z nich může jít nejvíce. Aktualizovat na vyšší verze ale kvůli znefunkčnění nebude mít smysl – tedy alespoň takto plány Applu odprezentoval jeho tiskový mluvčí.