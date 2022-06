Podívejte se na trailer k očekávané RPG střílečce ze světa Avataru

Čekání na další pokračování filmu Avatar režiséra Jamese Camerona se táhne již dlouhých čtrnáct let. Série, která si může díky svému prvnímu dílu zapsat prvenství v žebříčku nejvýdělečnějších filmů věch dob, se svého dalšího dějství konečně dočká v prosinci letošního roku. Společně s mořským Avatar: The Way of Water přitom dorazí na mobilní zařízení i zajímavě vypadající RPG střílečka z pohledu třetí osoby. Původní oznámení Avatar: Reckoning ale nedoprovodili vývojáři pořádnou ukázkou toho, jak hra bude vypadat. To nyní napravují a my se tak konečně můžeme podívat na to, jak bude ambiciózní novinka vůbec vypadat. Trailer se zaměřuje spíše na podobu herního světa, nabízí ale i pár momentů ze slibovaných akčních přestřelek.

Projekt studia Archosaur Games ovšem neodhaluje nic nového o samotné hratelnosti. Avatar: Reckoning se stále skrývá za žánrové označení online RPG střílečky. O tom, jak ale hra bude ve skutečnosti fungovat, zatím ale nemáme nejmenší tušení. Ukázka potvrzuje, že budeme proti lidským narušitelům určitě bojovat v modré kůži domorodých Na’vi. Jestli si ale vyzkoušíme i hru za opačnou stranu konfliktu, to je zatím stále ve hvězdách. Ukázka tak spíše jen připomíná existenci projektu, než aby poodhalovala důležité detaily. Vývojáři mají přece jen před sebou ještě řadu měsíců práce. Avatar: Reckoning totiž můžeme na iOS čekat nejdříve na konci letošního roku.