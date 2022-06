Podívejte se na náš rozhovor pro TV Nova k výročí 15 let prodejů iPhonů

Svět Applu si dnes připomíná jeden z nejvýznamnějších dnů posledních dekád. Je tomu totiž přesně 15 let od chvíle, kdy začal kalifornský gigant prodávat svůj první iPhone též známý pod názvy iPhone Original či iPhone 2G. A jelikož se jedná bezesporu o počátek jedné neuvěřitelné éry, která dokázala významným způsobem zformovat svět nejen smartphonů, ale do jisté míry i moderních technologií, sluší se jej náležitě připomenout nejen na technologických webech, ale i ve tradičních médiích. Přesně z tohoto důvodu jsme tak neodmítli prosbu o rozhovor pro televizi Nova ohledně minulosti, současnosti a vlastně částečně i budoucnosti zřejmě toho nejslavnějšího mobilního telefonu všech dob. Pokud jste jej kvůli jeho dopolednímu vysílání na TN Live nestihli či jste o něm nevěděli, máte nyní jedinečnou možnost si jej pustit ze záznamu. Pozvání do virtuálního studia přijal konkrétně zakladatel portálu Letem světem Applem Roman Zavřel, který si na vstup iPhonů na pulty obchodů velmi dobře pamatuje. Rozhovor si můžete pustit na webu TN Live přes odkaz níže.

Reportáž na TN Live si můžete pustit zde