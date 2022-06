Další země chce Apple dotlačit k nasazení USB-C namísto Lightningu u iPhonů

Přijetí USB-C portu namísto Lightningu u iPhonů je dle všeho již prakticky nevyhnutelné. Poté, co příslušné kroky podnikly EU i USA, se totiž nyní chystá dotlačit Apple k tomuto kroku taktéž i Brazílie, která je pro Apple pro svou lidnatost a tedy i velkou kupní sílu poměrně důležitá.

Zatímco EU i USA chtějí do dvou let po Applu to, aby přešel z vlastního nabíjecího řešení na univerzální USB-C, Brazílie se chystá toto opatření zavést “jen” na mobilní telefony a tedy ve výsledku i iPhony. Jelikož jsou však ty pro Apple v současnosti naprosto klíčovým segmentem, je prakticky jasné, že se od jeho portového řešení bude odvíjet i zbytek portfolia v čele s iPady, AirPods nebo třeba Magic periferiemi a ovladači pro Apple TV. Co se pak týče data, do kterého chce Brazílie dosáhnout přechodu z proprietálních řešení na univerzální USB-C, pokud návrh nařízení projde, bude to 1. červenec 2024. Apple tedy ani v tomto případě nemá příliš mnoho času na jakékoliv přemýšlení ohledně toho, co pro něj dává větší smysl.

Ačkoliv se v tuto chvíli samozřejmě nedá s jistotou říci, jak se Apple k celé záležitostí postaví, obecně se předpokládá, že se bránit nebude a na USB-C na iPhonech, ale i zbylých produktech využívajících Lightning port přejde. V minulosti se sice čile spekulovalo i nad tím, zda se s porty raději zcela nerozloučí a nepředstaví ryze bezdrátový iPhone, ale jelikož současné technologie nejsou dle všeho zatím na takové úrovni, podobné řešení si velmi pravděpodobně dovolit zatím nemůže. Vše ale ostatně ukáže až čas.