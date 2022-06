dDěti v dnešní době často rozumí technologiím více než starší generace. A není se čemu divit, jelikož vůbec první přístup k nějakým technologiím získávají už v opravdu útlém věku, a to jak za vidinou vzdělávání se, tak i zábavy apod. Na druhou stranu jsou ale děti oproti starším lidem při využívání technologií, a především internetu, o mnoho více zranitelné. Z toho důvodu je nutné, aby rodiče měli přehled o tom, co dítě na telefonu dělá, zároveň k tomu je však také nutné zajistit, aby na něm netrávilo více hodin než je zdrávo. Přesně z těchto důvodů je u Apple zařízení k dispozici dětský účet.

iOS 16: Jak vytvořit nový dětský účet

Dětský účet mohou rodiče vytvořit svému dítěti, které má 14 let a méně s tím, že následně dojde k automatickému přidání do rodinného sdílení. S příchodem nového operačního systému iOS 16 se změnil postup toho, jak můžeme na jablečném telefonu rodinné sdílení spravovat. To znamená, že se také změnilo to, jakým způsobem je možné vytvořit nový dětský účet. Postup je tedy v rámci iOS 16 následující:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak v horní části obrazovky klepněte na řádek Rodina.

Následně na další stránce klepněte vpravo nahoře na ikonu panáčka s +.

Otevře se nové okno, ve kterém je možné jednoduše pozvat kontakty do rodiny.

Zde však ve spodní části klepněte na řádek s názvem Vytvořit dětský účet.

Nakonec už se jen stačí držet průvodce, který se zobrazí.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s nainstalovaným iOS 16 vytvořit nový dětský účet. Jakmile dětský účet vytvoříte, tak se automaticky přidá do vaší rodiny – to znamená, že se automaticky aktivuje rodinné sdílení. Dětský účet následně mohou dospělí uživatelé v rámci rodinného sdílení spravovat, tedy například nastavovat limity na aplikace, schvalovat nákupy, omezovat přístup a mnoho dalšího.