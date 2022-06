Minulý rok, s příchodem iOS 15, jsme se dočkali představení zbrusu nového funkce, která nese název Živý text. Tato funkce umí rozpoznat text na jakémkoliv obrázku či fotce s tím, že následně jej můžete označit a dále s ním pracovat – tedy například jej kopírovat, vyhledat, přeložit apod. Pravdou je, že Živý text se stal opravdu oblíbeným a využívá jej i mnoho českých jablíčkářů, a to i přesto, že češtinu vyloženě nepodporuje a chybí rozpoznání některých diakritických znamének. V novém iOS 16 pak Apple přišel s několika vylepšeními, které stojí za to.

iOS 16: Jak pomocí Živého textu převést měny a jednotky

Mezi jedno z těchto vylepšení patří možnost pro okamžité převedení měn a jednotek. To znamená, že pokud se na nějakém obrázku bude nacházet nějaký údaj v podobě měny či jednotek, tak nemusíte složitě přecházet na Google či do Spotlightu, abyste provedli převedení.. Namísto toho je možné měny i jednotky převést přímo do známého formátu v rámci samotného rozhraní funkce Živý text. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste si našli nějaký obrázek s viditelnou cizí měnou či jednotkami.

Jakmile tak učiníte, tak chvíli vyčkejte, až dojde ke kompletnímu rozpoznání všech textů.

Následně se v rozhraní zobrazí ikona šipky značící převedení konkrétního údaje.

Poté na tento údaj jednoduše klepněte s tím, že už se vám převedená měna či jednotka zobrazí.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 jednoduše prostřednictvím funkce Živý text převádět měny a jednotky. Konkrétně se převod provede vždy do takového formátu, který je pro vás známý – tj. měny se převedou na české koruny a jednotky na metrické. Pokud byste chtěli provést převod na jinou měnu či jednotku, pořád můžete údaj jednoduše zkopírovat a vložit jej do převodníku, který najdete například právě ve Spotlightu apod.