Apple chystá na příští rok nový HomePod, toto o něm už víme

Jste-li fanoušci HomePodů, máme pro vás skvělou zprávu. Nebude to totiž trvat příliš dlouho a Apple na svět vyrukuje s další verzí tohoto chytrého reproduktoru. Tvrdí to alespoň reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje se dlouhodobě ukazují jako ty nejpřesnější vůbec. Co prozradil tentokrát?

Gurmanovy zdroje konkrétně tvrdí, že novou generaci chytrého reproduktoru HomePod připravuje Apple již na příští rok s tím, že bude svým způsobem navazovat na původní model z roku 2017. Od něj by měl totiž přebrat jak z velké části design, tak i kvalitu zvuku. Oproti původní verzi má být nicméně nasazen jiný procesor – konkrétně pak Apple S8, který má být nasazen do letošní generace Apple Watch. Co vše díky němu nový HomePod zvládne není v tuto chvíli bohužel úplně jasné, Gurmanovy zdroje nicméně spekulují například o nasazení multitouch displeje pro zobrazování různých informací, které by zajišťoval právě čip S8.

Otazníky visí v současnosti i nad cenou novinky, která bude ve výsledku naprosto klíčovým faktorem pro spoustu uživatelů při rozhodování. Ostatně, právě vyšší cena první verze HomePodu zapříčinila velmi pravděpodobně to, že se nedokázal oproti konkurenčním chytrým asistentům prosadit a nakonec jej proto Apple raději usmrtil. Jako nejpravděpodobnější cenovka se v současnosti jeví něco kolem 6 až 7 tisíc korun, což je dostatečně daleko od HomePodů mini, ale zároveň stále relativně málo.