5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (27. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Pokud se považujete za hráče tahových strategií, herní sérii Cilization vám pravděpodobně nebude potřeba představovat. Ve hře Sid Meier’s Civilization VI se vaším úkolem stane, abyste dokázali vybudovat dokonalé impérium a byli jedním z nejlepších vládců. Parádní navíc je, že váš lid provedete od doby kamenné až po dobu digitální, přičemž budete svědky válečných tažení, diplomatických rozhovorů, zaznamenáte vzrůst kultury a řadu dalších aktivit.

Původní cena: 59,99 € (8,99 €)