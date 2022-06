Recenze Patron GO pro iOS: Aplikace, která vám pomůže ušetřit

Obzvláště v dnešní době si jistě řada z nás bedlivě hlídá výdaje, aby co možná nejvíce ušetřil. Pohlídat si naprosto všechny výdaje a dávat pozor, abyste někde neplatili více, než je nezbytně nutné, ale zkrátka není v lidských silách. Vyzkoušeli jsme za vás aplikaci Patron GO, která si klade za cíl snížit vaše výdaje na minimum a pomoci vám ušetřit. Co na ni říkáme?

Oficiální informace

Aplikace s názvem Patron GO nese přezdívku „finanční antivirus“, a slibuje uživatelům, že jim pomůže pohlídat výdaje a snížit je. Funguje na bázi zabezpečeného propojení s vaším bankovním účtem, kde vám následně během chvilky označí potenciálně zbytečně vysoké výdaje, ať už se jedná o platby za zboží, účet za telefon, nebo třeba nejrůznější úvěry. Následně vám nabídne možné řešení, a vy si pak můžete sami zvolit, jakým způsobem se rozhodnete šetřit.

Uživatelské rozhraní a funkce

Patron GO se může pochlubit jednoduchým a přehledným uživatelským rozhraním, ve kterém se velice snadno a rychle zorientujete. Ihned po svém prvním spuštění vás důkladně a se srozumitelným výkladem provede všemi potřebnými kroky nastavení a názorně vám ukáže, co vlastně umí, jak funguje, a jakým způsobem vám ušetří peníze. Zaregistrovat se můžete přes e-mail, Facebook, nebo třeba prostřednictvím vašeho Apple ID. Patron GO pracuje překvapivě svižně a rychle – data byla zpracována během několika málo okamžiků, a po celou dobu schvalování aplikace srozumitelně informovala o všech procesech a povoleních. Finální ověření proběhlo za pomoci ověřovací SMS. Po dokončení skenu vás aplikace informuje o nalezených hrozbách a zobrazí veškerá doporučení spolu se srozumitelným vysvětlením. V seznamu transakcí si pak můžete prohlédnout položky, které aplikace označila jako potenciálně zbytečně nákladné. V závislosti na tom, o jaký typ transakce se jedná, vám Patron GO následně doporučí možné řešení – může se jednat o konzultaci se specialistou, doporučení ke zbavení se zbytečných poplatků a další tipy. Kromě této hlavní funkce nabízí Patron GO také možnost získání lákavých odměn za body, které můžete získat v průběhu provádění jednotlivých kroků v rámci aplikace. Aplikace je zcela bezplatná a nemá absolutně žádné oprávnění k nakládání s vaším účtem – příslušné údaje může na základě vašeho informovaného souhlasu pouze číst, takže jste stoprocentně v bezpečí.

Závěrem

U aplikace Patron GO oceňuji především rychlost, spolehlivost a srozumitelnost. Veškeré skeny i další kroky jsou otázkou několika málo minut, aplikace vše vysvětluje stručně, jasně a výstižně. Aplikace je také opravdu všestranná, a umí poradit jak s úvěry či hypotékami, tak i s platbou mobilnímu operátorovi, pojištěním a dalšími věcmi, které vás potenciálně mohou stát zbytečné peníze navíc. Patron GO nezapomíná ani na všudypřítomnou inflaci a další rady. Kromě toho, že vám pomůže ušetřit, nabízí tedy také přínosné informace, takže ji nelze než doporučit.

Aplikaci Patron GO stáhnete bezplatně zde.