Začněte šetřit s Picodi. Část z každého online nákupu se vám vrátí ve formě cashbacku

Komerční sdělení: Příchod online nakupování nám znatelně zpříjemnil naše životy. Doslova v okamžiku si tak můžeme porovnat nejrůznější nabídky, seřadit je od nejnižších cen, anebo si jen pročíst zákaznické recenze, které nám mohou prozradit spoustu zajímavostí o daném prodejci. Zároveň se nabízí i skvělá možnost na nákupech ještě více ušetřit. V tomto případě myslíme takzvaný cashback. Jak už samotný název napovídá, cashback v online prostředí je označení pro možnost získat část peněz z našich nákupů zpět. A přesně od toho je tu Picodi.com.

Picodi.com cashback: Až 500 Kč z nákupu zpět

V praxi funguje cashback portál Picodi.com nesmírně jednoduše. Jakmile dokončíte nákup, část ze zaplacených peněz se vám připíše do vaší Picodi peněženky. Z té si je pak můžete kdykoliv vybrat skrze bankovní převod nebo s využitím služby PayPal/Wise. Je ale nutné zmínit jednu zásadní důležitost – na web daných e-shopů musíte přistupovat prostřednictvím portálu Picodi.com. Ne každý obchod totiž cashback podporuje. Nouzi o ně mít však rozhodně nebudete. Konkrétně se totiž nabízí skvělých 235 e-shopů pokrývajících doslova vše, co byste mohli potřebovat.

Důležitou otázkou také je, kolik cashback dokáže ušetřit peněz. Finální částka se e-shop od e-shopu liší, každopádně vždy se jedná o zhruba 2 % až 10 % z celkově utracené sumy. Aby toho nebylo málo, čas od času se objeví i speciální nabídky, u kterých lze získat až 20 % ve formě cashbacku. Nanejvýš se však může jednat o 500 korun na nákup.

Jak neprošvihnout příležitost

Při nakupování ale můžete poměrně snadno přehlédnout, že daný e-shop možnost cashbacku vůbec nabízí. Na něco takového je Picodi naštěstí připravený. Nabízí totiž vlastní rozšíření pro prohlížeč Chrome, které vás o této skutečnosti okamžitě informuje a zobrazí postup pro získání bonusu. Jelikož je navíc rozšíření určeno pro Chrome, lze jej pohodlně nainstalovat i do podobných prohlížečů jako Microsoft Edge či Brave. Rozšíření zároveň kontroluje, zdali na daném webu nelze uplatnit jeden ze známých slevových kódů. Ve finále tak můžete nejen získáte část peněz zpět, ale navíc i ušetřit.

Služba Picodi.com je k dispozici zcela zdarma a rozumí si s více než dvěma sty českými e-shopy. Pro sbírání takzvaných cashbacků se stačí jen registrovat a vydat se vstříc nákupům. Jak už jsme zmínili výše, část peněz se vám vždy vrátí do vaší Picodi peněženky, odkud je můžete kdykoliv vybrat. Nejnižším možným výběrem je každopádně 100 korun. Pokud byste si chtěli přijít na další peníze zcela zdarma, stačí do Picodi pomocí takzvaného referral odkazu pozvat například vaše přátele. V takovém případě se totiž každému z vás do peněženky přičte 50 korun.

Získejte část peněz z nákupů zpět na Picodi.com