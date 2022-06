Od představení nových operačních systémů od Applu aktuálně uběhly již více než dva týdny. Aktuálně jsou tedy iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura i watchOS 9 stále k dispozici pouze ve vývojářských beta verzích a Apple na nich stále pracuje. Na našem magazínu se všem novinkám samozřejmě věnujeme a přinášíme vám články, ve kterých se o nich můžete dozvědět vše potřebné. Několika skvělých vylepšení se dočkala i nativní aplikace Připomínky, která se v posledních letech opravdu změnila prakticky k nepoznání a rozhodně stojí za využívání.

iOS 16: Jak přišpendlit seznam připomínek

V rámci Připomínek si můžete tvořit různé seznamy připomínek, díky kterým máte jistotu jednodušší organizace – jednoduše si tak totiž budete moci rozlišit připomínky, které jsou pracovní, domácí, sdílené apod. Některé tyto seznamy připomínek samozřejmě využíváme více, jiné zase méně. V tom prvním případě by se však některým uživatelům mohla hodit možnost při přišpendlení konkrétního seznamu na úplný vršek, podobně jako to je s konverzacemi v aplikaci Zprávy. Díky tomu by tak měli uživatelé neustále jednoduchý přístup k nejvyužívanějším seznamům. A právě s touto možností Apple přišel v iOS 16 a využít ji můžete následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Připomínky.

Jakmile tak učiníte, tak si najděte konkrétní seznam připomínek , který chcete připnout.

, který chcete připnout. Následně už jen stačí, abyste po něm přejeli prstem zprava doleva, čímž dojde k připnutí.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na iPhonu v Připomínkách z iOS 16 jednoduše připnout jakýkoliv seznam připomínek, díky čemuž k němu budete mít okamžitý přístup. Kromě postupu výše je ještě možné seznam připomínek přišpendlit tak, že na něm podržíte prst, a poté zvolíte možnost Přišpendlit. A pokud byste chtěli seznam naopak odšpendlit, jelikož už pro vás není tak důležitý, tak na něm taktéž stačí v horní části podržet prst, a poté zvolit možnost Odšpendlit. Vše tedy funguje prakticky úplně stejně, jako ve zmíněných Zprávách.