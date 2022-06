5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (24. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Stardew Valley vyšlo v roce 2016, ale jednočlenný tým v podobě vývojáře Erica Baroneho do hry stále sype jeden update za druhým. Simulátor farmaření nabízí v současnosti kromě pěstování různých rostlin, rybaření a nebezpečných výprav do dolů i možnost založit si farmu s další osobou. Stardew Valley je odpočinkový farmářský simulátor, který si zamilujete.

Původní cena: 13,99 € (8,39 €)