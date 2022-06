Tato „nová“ retro hra na iPhonu vám oživí vzpomínky na dětství, hrávali jsme ji snad všichni

Doby flashových her jsou již dávno minulé. Mnozí z vás si jistě vzpomenou, jak u her v prohlížečích strávili dlouhé desítky hodin. jejich životní cyklus však dospěl ke svému konci před rokem a půl, kdy přestala být dříve hojně využívaná technologie podporována. Tím pádem najednou vymizely z internetu tisíce jednoduchých hříček od stejného počtu více či méně talentovaných vývojářů. Mezi ty zručnější se může počítat Sean James Mackenzie, který v herním byznysu působí dlouhá léta, a to jako součást větších studií i jako nezávislý vývojář, který publikuje své tituly pod pseudonymem Bacon and Games. Jedna z jeho flashových her přitom nyní ožívá novým životem díky tvrdé práci nezlomného fanouška.

Mackenzieho hra Lazy Thief zjevně jednoho z hráčů učarovala natolik, že vložil úsilí do toho, aby si ji stále mohlo zahrát co největší množství lidí. Díky Anthonymu Lavellovi si tak hru můžete teď užít i na obrazovkách zařízení s iOS. V jádru jde o logickou záležitost, ve které titulní líný zloděj potřebuje ukrást co nejvíc drahého kamení na obrazovce. Protože se ale nechce hýbat, musí k tomu použít jen předměty, jež hází po svém lupu takovým způsobem, aby se k němu pohodlně dokutálel. Lazy Thief je k dispozici na App Storu zcela zdarma.