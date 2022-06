7 hlavních novinek z iOS 16 Beta 2

Včera večer vypustil Apple druhé bety svých nedávno představených operačních systémů v čele s iOS 16. A jelikož do nich nasadil dle očekávání pár novinek a vylepšení, byla by škoda vás o ně ochudit – tím spíš, když se týkají prvků, které jsou pro iOS 16 ikonické. Pokud se tedy na tento systém těšíte, či jej dokonce skrze vývojářské bety již testujete, následující řádky vám odhalí, co v betě nově naleznete nového – tedy samozřejmě po její instalaci.

