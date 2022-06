5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (21. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Řadíte se mezi milovníky hororových survival her? Jestli jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně by vám neměla uniknout dnešní sleva na populární titul Dead by Daylight. V této multiplayer kooperaci budete hrát v režimu 4 versus 1, kdy jeden zastává roli vraha a musí ostatní dostat. Druhý tým přitom musí pomocí spolupráce uprchnout, což ale není tak úplně jednoduché.

Původní cena: 19,99 € (7,99 €)