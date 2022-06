iOS 16 umožňuje smazat až 30 předinstalovaných aplikací od Applu

Jestli něco dokáže po rozbalení nového iPhonu a jeho nastavení coby nového telefonu solidně naštvat, je to skoro až extrémní množství nejrůznějších nativních aplikací, které v něm jsou předinstalované. Mnozí jablíčkáři se proto pouští velmi rychle do jejich likvidace a to i přesto, že jejich odinstalování v mnoha případech neuvolní v systému ani píď místa, jelikož jsou v něm i nadále “zakořeněny”. O to víc potěší, že s příchodem iOS 16 přibude dalších pár nativních aplikací, které bude možné odstranit.

Při testování první bety iOS 16 vývojáři zjistili, že z ní lze odstranit až 30 nativních aplikací Applu. V našich luzích a hájích to nicméně bude “jen” 29, jelikož zde není dostupná služba Apple News, která má v zahraničí samostatnou aplikaci. Jak však zaznělo výše, odstranění většiny aplikací je spíš kosmetickou úpravou systému nežli něčím, čím jej změníte z hlediska funkčnosti. Pokud totiž odstraníte například Nají, bude to pro vás znamenat vlastně jen to, že přes něj nebudete moci kontrolovat polohu vašich blízkých či předmětů, avšak vy budete i nadále viděni. Totéž pak platí třeba i o Fotoaparátu, který po odinstalování taktéž neustále pojede a bude zaktivovatelný přes ovládací centrum, nebo třeba Kontaktech, které budou i po smazání uložené pro zprávy a tak podobně. I tak ale možnost smazání určitě potěší už kvůli možnosti přizpůsobení designu celého OS.

Kompletní seznam nativních aplikací, které lze z iOS 16 smazat