První dojmy z 1. bety iOS 16: Vyplatí se aktualizovat?

Pokud sledujete náš magazín anebo patříte mezi zaryté jablíčkáře, tak jistě víte, že se před pár dny konala vývojářská konference WWDC. Na této konferenci, která se koná každý rok, Apple vždy představuje nové verze svých operačních systémů – a letošní WWDC22 nebyla výjimkou. Dočkali jsme se představení iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9 s tím, že ihned po skončení konference byly k dispozici první vývojářské beta verze těchto systémů. V redakci už je samozřejmě testujeme, a dokonce jsme vám přinesli návod, jak aktualizovat můžete i vy. Pojďme se však v tomto článku společně podívat na první dojmy z 1. bety iOS 16 a řekněme si, zdali se vůbec vyplatí aktualizovat.

Rychlost, stabilita a baterie… nic moc

To, co by uživatele mělo při instalaci beta verzí zajímat nejvíce, je rychlost, stabilita a případně výdrž baterie na jedno nabití. V předchozích letech prakticky vždy platilo, že první vývojářské beta verze byly v pořádku s tím, že další verze pak požitek zhoršily. Letos ale z vlastní zkušenosti mohu říct, že se tohle spíše nekoná a například oproti první beta verzi iOS 15 je první beta iOS 16 o dost horší. Problémy lze poznat hned po spuštění na zamknuté obrazovce, se kterou musíte mít často opravdu velkou dávku trpělivosti. Dochází totiž k zasekávání a následně výraznému zahřívání. A asi se není čemu divit, jelikož se jedná o jednu z největších změn v iOS 16, kterou Apple bude ještě muset pořádně dotáhnout do konce.

Co se pak týče rychlosti systému mimo zamknutou obrazovku, tak i v tomto případě musím říct, že to není žádná sláva. iPhone s iOS 16 tak nějak zvládá fungovat, avšak pokud jej začnete využívat více intenzivně a budete přecházet z aplikace do aplikace, tak se vám bude často zasekávat. Jakmile dojde k tomuto zaseknutí, tak se během pár sekund začne iPhone výrazně zahřívat, tudíž začne výrazně klesat také nabití baterie. Nejen kvůli tomu, ale nejspíše i kvůli špatné optimalizace systému, musím svůj iPhone nabíjet prakticky dvakrát denně – s iOS 15 jsem byl schopen na jedno nabití vydržet prakticky celý den. A nutno zmínit, že iOS 16 mám nainstalovaný ihned od vydání první bety, takže měl systém dostatek času se na pozadí „zklidnit“. K tomu rozhodně došlo, jelikož prvních pár desítek minut byl systém opravdu nepoužitelný a nyní už se s ním naštěstí dá fungovat.

Zamknutá obrazovka je kámenem úrazu

Jak už jsem nakousl výše, tak největším kamenem úrazu je tedy zamknutá obrazovka. Ta má často problémy i se samotným zobrazením a fungováním, největší bolest však přichází tehdy, pokud byste si ji chtěli zkusit přizpůsobit. V takovém případě se opravdu obrňte trpělivostí, jelikož vám to bude trvat několik dlouhých minut. Jen samotný výběr portrétní fotografie na pozadí mi zabral několik minut, a to nemluvím ještě o přidání widgetů. U těch je pak problém se zobrazením informací, například o počasí. Osobně jsem navíc zvyklý často zapínat svítilnu ze zamknuté obrazovky a v iOS 16 bohužel dochází k samovolnému vypínání, což taky není příjemné. Vzhledem k tomu, že se na zamknuté obrazovce nacházíte pokaždé, když vezmete iPhone do ruky, tak to samozřejmě není úplně ideální. Co se pak týče nového stylu notifikací, tak ten mi vyhovuje. Oznámení jsou pěkně po ruce i při ovládání jednou rukou.

Novinky ve Zprávách jsou super, je tady však jedno „ale“

V iOS 16 se Apple mimo jiné rozhodl také vylepšit Zprávy, potažmo iMessage. V těch jsme se již konečně dočkali možnosti pro jednoduché odstranění odeslané zprávy, a to do 15 minut od odeslání, zároveň s možností odeslanou zprávu zpětně upravit, což využije opravdu každý z nás. Nutno zmínit, že funkčnost je bezproblémová… ale jen pro zařízení s iOS 16. Pokud totiž odstraníte či upravíte zprávu v konverzaci s člověkem, který ještě má starší verzi iOS, tak k žádné akci na druhé straně nedojde. U vás se tedy zpráva odstraní či upraví, u příjemce však nikoliv. Jistě si nyní říkáte, že to Apple v budoucnu nějak opraví. Jenže mě by upřímně zajímalo jak, protože Zprávy a další nativní aplikace se aktualizují společně se systémem a není možné aktualizaci nainstalovat zvlášť. A uživatele Apple bohužel k aktualizaci iOS nemá jak donutit, maximálně extra agresivním způsobem. Uvidíme tedy, jak si Apple poradí – buď přijde s aktualizacemi aplikací mimo iOS, anebo například tyto funkce v konverzacích, kde jeden uživatel využívá starší iOS, deaktivuje… možností je několik, necháme se překvapit.

Ořezání objektu v obrázku je fajn!

Uživatelé si hodně oblíbili také funkci pro jednoduchý ořez objektu v obrázku pouhým podržením prstem. Tato funkce je doopravdy skvělá a po stránce fungování je v pohodě, je ale nutné počítat s tím, že prozatím ořez není vůbec dokonalý. V samotné prezentaci na WWDC se pes v popředí ořezal naprosto přesně, stejný výsledek ale rozhodně prozatím v první beta verzi iOS 16 neočekávejte. Ořez je zubatý, často nekvalitní, každopádně je ale jasné, že dojde postupem času k vylepšení. Na tuto funkci je tedy rozhodně velmi těším a myslím si, že ji uživatelé budou využívat ve velkém, jelikož má potenciál například i pro produktové fotky bez pozadí.

Další představené funkce jsou maličkostmi

Výše jsme si uvedli ty největší představené novinky z iOS 16, nyní už zbývají ty menší. Zmínit můžu například to, že aplikace Kondice je konečně k dispozici i pro jedince bez Apple Watch, takže jednoduše řečeno pro všechny, což je skvělý krok kupředu – i iPhone totiž dokáže měřit různá data. Dále mi přijde skvělá funkce pro zapisování léků ve Zdraví, kdy vás aplikace dokáže upozornit na to, abyste si vzali v určitý den a čas vyplněné léky. Aplikace Domácnost má pak nové rozhraní, kterému musím přijít na chuť, ale rozhodně se nejedná o nic extra hrozného. Zmínit pak mohu ještě přepracovanou sekci pro Rodinné sdílení v Nastavení iOS, která je přehlednější, jednodušší a nabízí různé tipy.

Mnoho funkcí není k dispozici

Apple samozřejmě v iOS 16 představil také mnoho dalších funkcí, upřímně jsem ale zjistil, že mnoho z nich není k dispozici – těžko říct, zdali prozatím, anebo zdali nejsou určené pro Česko. Například co se týče nového Diktování, kdy by uživatelé při jeho využívání měli mít ponechanou aktivní klávesnice, tak tato funkce jednoduše vůbec není k dispozici a klávesnice se zatím vždy deaktivuje. A velmi podobně tomu je bohužel i v Mailu, kde by mělo být k dispozici o dost lepší vyhledávání, včetně příloh a dalších souborů – ani tuto novinku se mi však nepodařilo nijak rozchodit a Mail tak vyhledává stále stejně.

Zatímco u výše uvedených funkcí si nejsem jistý tím, proč funkce nejsou k dispozici, tak existují i takové funkce, které Apple představil, ale součástí první bety iOS 16 vůbec nejsou. Jedná se třeba o přepracovanou sekci Game Center a personalizované prostorové audio pro AirPody Pro a Max. Kromě toho není k dispozici například ani „nekonečná tabule“ v podobě aplikace Freeform, u té však Apple přímo uvedl, že bude k dispozici až později.

Největší radost mám ale z funkcí, o kterých se vůbec nemluvilo

Jak už to tak má Apple ve zvyku, tak se na prezentaci logicky věnuje největším novinkám. Pravdou ale je, že já osobně mám vždy největší radost z funkcí, o kterých se Apple vůbec nezmíní – a platí to i pro iOS 16. Zmínit tak mohu například možnost pro uzamknutí alb Skryté a Naposledy smazané ve Fotkách, možnost zobrazení hesla Wi-Fi, ke které jste připojeni, skvěle vylepšenou aplikaci Počasí, haptickou odezvu klávesnice, nový prvek soukromí, kdy vás aplikace musí požádat o přístup ke kopírovací schránce apod. Tyto (a další) funkce jsou dle mého opravdu perfektní.

Závěr

Otázka každopádně je, zdali byste měli vůbec na první beta verzi iOS 16 aktualizovat. Odpověď na tuto otázku je vskutku jednoduchá – ve většině případech ne. Aktualizovat byste měli pouze v případě, že jste vývojáři, od toho také název vývojářská beta verze. Pokud vývojáři nejste a i přesto chcete iOS 16 vyzkoušet, tak instalaci rozhodně neprovádějte na vašem primárním zařízení, ale na sekundárním. Zcela upřímně si myslím, že totiž existuje jisté riziko zničení zařízení poté, co se vám opět zasekne, jelikož ho slabší jedinci budou chtít hodit o zeď. A navíc k tomu všemu, mnoho funkcí není v první beta verzi iOS 16 vůbec k dispozici a reálně si užijete maximálně tak zamknutou obrazovku a upozornění na léky… a to je vše.