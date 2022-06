5 funkcí, které nedorazí v první verzi iOS 16

Stejně jako vloni s příchodem iOS 15 budeme to samé řešit i letos u iOS 16. Apple každoročně představuje na WWDC22 plno zajímavých novinek, které rozhodně stojí za to. Problém je ale v tom, že na konci roku, při vydání těchto systémů pro veřejnost, není mnoho nových funkcí jednoduše nedostupných, protože nejsou dodělané a otestované. Na některé nové funkce tak uživatelé musí čekat klidně i půl roku – takto tomu bylo třeba u společného ovládání. O to horší je, že už teď, tedy pár dní po představení iOS 16, známe seznam funkcí, kterých se s veřejným vydáním tohoto systému pro veřejnost na podzim nedočkáme.

Živé aktivity a jejich API

S příchodem iOS 16 přišel Apple s jednou z největších změn za poslední léta. Konkrétně je samozřejmě řeč o přepracované zamknuté obrazovce, která se již nyní přizpůsobuje iPhonům 14 Pro. Tyto jablečné telefony totiž budou s největší pravděpodobností nabízet Always-On displej. Při představování iOS 16 jsme si mohli všimnout také funkce Živé aktivity, která ve spodní části zamknuté obrazovky zobrazuje různé informace v reálném čase – třeba stav zápasů, polohu přivolaného UBERu apod. Bohužel, Živé aktivity nebudou s vydáním iOS 16 hned k dispozici. Tak stejně nebude samozřejmě k dispozici ani jejich API pro vývojáře a na provázání klipů aplikací s Živými aktivitami můžete taktéž zapomenout.

Freeform

Jednou ze skvělých funkcí, kterou Apple na WWDC22 představil, je aplikace Freeform. Jednoduše řečeno se jedná o jakousi nekonečnou digitální tabuli, na které můžete spolupracovat s dalšími uživateli. Na tuto tabuli mohou uživatelé společně vkládat text, popisky, obrázky, dokumenty, soubory a další a jednoduše tak pracovat na různých projektech atd. Už při představení Freeform jablečná společnost uvedla, že nebude k dispozici ihned, jelikož se na ní ještě pracuje. V první veřejné verzi iOS 16 tedy aplikaci Freeform rozhodně nečekejte.

Game Center

Vylepšení se v iOS 16 dočká také Game Center, což je speciální funkce určená pro všechny hráče. Aktuálně je Game Center dobrý tak maximálně na zobrazování různých získaných odznaků či k jednoduchému spojení se známými. Game Center by se však měl dočkat kompletního přepracování, a to jak v iOS 16, tak v iPadOS 16 a macOS 13 Ventura. Nebude chybět například podpora SharePlay pro okamžité spuštění společného hraní se známými či integrace do aplikace Kontakty k jednotlivým uživatelům, u kterých si pak bude možné jednoduše zobrazit jejich Game Center profily a případně je vyzvat ke hře.

Podpora Matter

Chytrá domácnost se v posledních letech stává čím dál tím dostupnější a rozšířenější. Problém je ale v tom, že každý výrobce ve většině případech nabízí k ovládání svých chytrých prvků domácnosti vlastní aplikaci. To znamená, že buď musíte mít produkty od stejných společností, anebo se smíříte s vícero aplikacemi, kde budete prvky ovládat. Přesně tohle má ale řešit nově představený standard Matter, který umožní prvkům chytré domácnosti fungovat pospolu. Pokud výrobce přidá podporu Matter ke svým výrobkům, tak je bude možné jednoduše ovládat skrze jablečnou Domácnost či Siri, stejně jako zařízení s podporou HomeKitu. I Matter je však stále ve vývoji a s vydáním první veřejné verze iOS 16 se jej bohužel nedočkáme. Jedná se však o jednu z nejlepších novinek, které se však bohužel nedostává pozornosti.

Filtr Soustředění

Poslední funkce tohoto článku nesouvisí s iOS 16, ale s iPadOS 16 – vydávat každopádně článek pro iPadOS 16 zvlášť by bylo zbytečné, proto funkci, která v něm nebude k dispozici, uvedeme zde. Konkrétně se jedná o filtry režimů Soustředění, díky kterým si uživatelé budou schopni nastavit omezení v rámci aplikací Kalendář, Mail, Zprávy a Safari. Konkrétně se v těchto aplikacích může zobrazit jiné rozhraní a možnosti v závislosti na tom, jaký režim Soustředění bude mít uživatel aktivní. Budeme si ale muset počkat, jelikož ani tyto filtry Soustředění nebudou v iPadOS 16 k dispozici.