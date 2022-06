Apple prozradil detaily nabíjení své nové dvouportové USB-C nabíječky

Minulý pátek odstartovaly kromě prodejů nových MacBooků Pro M2 taktéž prodeje dvouportových USB-C nabíječek, které Apple taktéž na WWDC představil. A jelikož byly ty do té doby zahaleny řadou tajemství, o to víc potěší nově zveřejněné technické detaily. O nic překvapivého se ale ve výsledku nejedná.

Ve většině případů rozděluje nabíječka celkových 35W rovnoměrně mezi dvě připojená zařízení, dává-li to u nich alespoň trochu smysl. To jinými slovy znamená, že při připojení Macu a iPhonu či iPadu “dostane” každé z těchto zařízeních rovnoměrně až 17,5W. Při připojení Macu, iPhonu či iPadu do jednoho portu a Apple Watch či AirPods do druhého portu je pak samozřejmě první port upřednostněn, jelikož nabídne až 27,5W, zatímco druhý zbylých 7,5W. Nutno dodat, že i 7,5W pro AirPods a Apple Watch bohatě stačí, jelikož tento výkon převyšuje maximální podporované hodnoty danými produkty.

Jelikož tedy není nabíječka ve své podstatě ničím zajímavá, je na zvážení, zda ji má za 1690 Kč, které si za ní Apple účtuje, vůbec smysl pořizovat, či zda se spíš nevyplatí koupě levnější, avšak technicky stejné verze. Na trhu totiž není problém kousky se stejnými technickými specifikacemi, ale o poznání nižší cenou sehnat. Ostatně, možná i proto nedělá Apple kolem adaptéru žádné velké “haló”.