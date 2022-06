Příští rok dorazí nový 15” MacBook, o větší Air se však jednat nemá

Ačkoliv jsme teprve v polovině letoška, čím dál tím víc jablíčkářů začíná díky velmi zajímavým predikcím hledět již k roku 2023 a novinkám, které má pro něj mít Apple přichystané. V jeho průběhu se totiž máme dočkat odhalení prvního headsetu z jeho dílny, historicky největšího iPadu a zřejmě i 15” MacBooku. Právě nový Mac přitom vyvolává v posledních dnech možná největší poprask, jelikož jej zatím leakeři nejsou schopni zařadit na vhodné místo v portfoliu Applu.

Ještě donedávna se o novým 15” MacBooku hovořilo jakožto o větším MacBooku Air. Později se však začalo spekulovat nad tím, zda se nebude jednat o oživený MacBook, který byl však v minulosti dostupný jen ve 12” variantě. Před pár hodinami pak Ming-Chi Kuo zasel do všeho ještě větší semínko pochybností a nejasností, jelikož od svých zdrojů zjistil, že má být stroj osazen čipy M2 a M2 Pro – tedy jinými slovy čipy jak pro základní, tak i pokročilejší MacBooky. Zdá se tedy, že Apple chystá jakéhosi hybrida mezi řadou Air a Pro, přičemž je v tuto chvíli otázkou, jak jej nakonec pojmenuje. Nejlogičtější by bylo sice Air, protože právě “Air” je označením pro střední řadu produktů, na druhou stranu by ale bylo poměrně zvláštní, kdyby Apple dobrý rok po představení 14” Airu ukázal jeho větší verzi a navíc také to, že by byla větší jen o palec. S ohledem na tyto skutečnosti se tak jeví čím dál tím pravděpodobněji označení MacBook.

Zatímco o přesných technických specifikacích počítače už se Kuo nerozpovídal, prozradil, co nalezneme v jejich balení. U modelu osazeného čipem M2 počítá Apple s nasazením dvouportové USB-C nabíječky s výkonem 35W, u M2 Pro pak naleznou uživatelé výkonnější 67W adaptér. Zda bude jednoduchý nebo jej Apple též upraví na dvouportovou verzi nicméně v současnosti není jasné.