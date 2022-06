Apple může slavit, výrobce procesorů pro iPhony má na dosah malou revoluci

Zdál se vám v posledních letech výkonnostní nárůst procesorů v iPhonech skoro až zanedbatelný? Pak pro vás máme velmi dobrou zprávu. Již poměrně brzy bychom se totiž mohli dočkat skutečně velkého výkonnostního nárůstu, který by mohl dostat iPhony na zcela novou úroveň. A nejen ty.

Dlouholetý dodavatel procesorů řady M a A od Applu, asijská společnost TSMC, oficiálně oznámila, že do roku 2025 chce spustit výrobu 2nm procesorů, které budou extrémně energeticky úsporné a zároveň vysoce výkonné. Jen pro představu, v současnosti využívá Apple ve svých iPhonech a Macích 5nm verze, přičemž příští rok by minimálně u Maců rád přešel na 3nm, přičemž už ty by měly znamenat extrémní krok vpřed v řádu vyšších desítek procent. Zvládne-li tedy TSMC naplnit i svůj plán s 2nm čipy, bez jakékoliv nadsázky tím může způsobit revoluci na poli procesorů – tedy minimálně do té doby, než s něčím podobným přispěchá i konkurence.

Pro Apple bude s ohledem na kvality TSMC naprosto klíčové s ním zachovat velmi úzkou spolupráci, která mu umožní mimo jiné i “tahat za provázky” z hlediska přijmu dalších zakázek od konkurence výrobcem. Pokud by se totiž dostala taktéž k takto kvalitním čipům, mohlo by to pro Apple znamenat tvrdou konkurenci na poli výkonu. Na podobné spekulace je ale zatím ještě dostatek času.