Prvních Maců a iPadů s OLED se dočkáme za dva roky

Zatímco před pár lety se zdálo nasazení OLED displejů na iPady a Macy kvůli jejich ceně jako naprosté sci-fi, nyní se zdá, že se blýská na lepší časy. Tvrdí to alespoň displejový analytik Ross Young, jehož zdroje v tomto směru mezi ty nejlepší. A co je pozitivní, tyto stroje dorazí již relativně brzy.

Zdroje Younga konkrétně tvrdí, že má Apple v plánu vydat první Macy a iPady s OLED displeji v roce 2024. Jednat se má konkrétně o MacBooky Air a iPady Pro a to jak v 11”, tak 12,9” variantách. Nicméně vzhledem ke spekulacím z dřívějška se může za MacBookem Air skrývat i oživený “MacBook”, který by se tak mohl stát zcela novou kategorií Maců zasazenou právě mezi Air a Pro. Pravdou je nicméně to, že se tohoto stroje máme dočkat již příští rok, takže možná Young hovoří již o jeho druhé generaci.

V tuto chvíli je velkou otázkou, kolik by si mohl Apple za zařízení s OLED displeji namísto nynějších LCD či panelů s mini-LED podsvícením účtovat. Ačkoliv totiž cena OLEDů pozvolna klesá, stále se řadí mezi dražší technologie – tím spíš, když budou ještě přizpůsobeny potřebám Applu. Na druhou stranu, do představení zbývá stále spousta času, takže je jasné, že výrobní cena za tu dobu ještě klesne. A co víc – Apple může své plány samozřejmě také stále odpískat.