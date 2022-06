První výkonnostní testy nového čipu M2 jsou tu. Je tak dobrý, jak Apple slíbil?

Přestože nás od startu prodejů prvního Macu s čipem M2 ve formě MacBooku Pro dělí ještě více než den, už nyní si můžeme díky uniklému výkonnostnímu testu z databáze Geekbench udělat velmi dobrý obrázek o tom, jak na tom novinka, respektive čip v ní, je. Brousíte-li si tedy na počítače s čipem M2 zuby, následující řádky vám možná pomohou v rozhodování.

Uniklé výkonnostní testy odhalily, že zatímco čipset M1 běžel na frekvenci 3,2 GHz, nový M2 běží na 3,49 GHz. Co se pak týče samotného testu, v Geekbench získal M2 na jedno jádro skóre 1919 bodů, zatímco na více jader to bylo 8928 bodů. M1 přitom získal v témže testu 1707 bodů, respektive 7419 bodů. M2 si tedy polepšil na jedno jádro o 11,56 % a na více jader o 19,45 %. A jelikož Apple na WWDC řekl, že by měla být novinka zhruba o 18 % výkonnější než M1, jeho slova jsou tímto potvrzena, ba dokonce lehce překonána.

Zatímco první Mac s M2 ve formě MacBooku Pro se začne prodávat již zítra s tím, že od příštího pátku bude na pultech obchodů, se spuštěním prodejů nového MacBooku Air má Apple v plánu ještě vyčkávat. Na WWDC se totiž nechal slyšet, že start prodejů má naplánovaný až na červenec, přičemž kdy přesně se tak stane je v tuto chvíli nejasné. Snad se tak tedy nestane až na konci měsíce, ale Applu se podaří dostat novinka na pulty obchodů hned na jeho začátku.