Apple začne dodávat opravené iPhony v ekologičtějším balení

Apple to již dlouhé roky myslí s ekologií opravdu vážně. Nyní se vydává dalším krokem. Společnost začne dodávat opravené modely iPhone 12 v nové hnědé krabici, která je 100% bez plastu a vyrobena z papíru bez bělidel. Dosud se dodávaly všechny opravené iPhony v bílé krabici.

V memorandu Apple uvedl, že testuje nové obaly pro opravené iPhony jako součást závazku společnosti eliminovat plasty ve všech obalech, a to do roku 2025. V dubnu Apple oznámil, že od roku 2015 snížil množství plastů ve svých obalech o 75 %. Dále podotkl, že plasty tvořily v roce 2021 pouhá 4 % obalů společnosti. Ekologický obal bude použit pro opravené modely iPhone 12 zasílané ze skladů Apple Repair Center do Apple Storů, autorizovaným poskytovatelům služeb Apple, nebo přímo zákazníkům ve Spojených státech a dalších zemích. Společnost ovšem neuvedla, zda tento druh balení rozšíří na veškeré opravené iPhony, pokud budou tuto strategii považovat za úspěšnou. Pokud jde o ekologii Applu v dalších číslech, technologický gigant již dříve oznámil, že jeho globální operace jsou od roku 2020 zcela bez uhlíku. Dále bylo řečeno, že od roku 2018 využívá 100% obnovitelné energie k napájení svých kanceláří, obchodů a datových center. V tomto roce taktéž uvedl přes 200 výrobních partnerů, kteří se zavázali k výrobě produktů Apple za použití 100% obnovitelné elektřiny.