Apple Watch se začínají využívat pro sledování Parkinsonovy choroby

Již před zhruba sedmi lety, když Apple představil ResearchKit, jablečná společnost demonstrovala, jakým způsobem by mohly Apple Watch monitorovat a rozpoznat Parkinsonovu chorobu. Dlouhou dobu jsme o této možnosti nic neslyšeli, avšak nyní se začínají objevovat nové informace. Pro neznalé, Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, kterého když je nedostatek, tak pacient postupně přestane být schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Nejčastěji se tato choroba vyskytuje u lidí, kteří mají nad 50 let, avšak není to rozhodně podmínkou.

V roce 2015 se poprvé Apple pokusil Parkinsonovu chorobu rozpoznat pomocí iPhonu, o tři roky později pak do svého ResearchKitu přidal API Movement Disorder, které u Apple Watch povolilo průběžné monitorování dvou nejčastějších symptomů Parkinsonovy choroby, a to konkrétně třesu a dyskinéze, což je vedlejší účinek léčby zmíněné choroby, který způsobuje vrtění a kývavé pohyby člověka. Pořád se ale jednalo pouze o shromažďování dat, které se nikde neprojevilo. To se však nyní mění, jelikož start-up Rune Labs v pondělí získal od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv povolení využívat Apple Watch k nepřetržitému monitorování třesu a dalších symptomů pacientů s Parkinsonovou chorobou.

Konkrétně k tomuto měření třesu a chvění využívá software společnosti Rune Labs pohybové senzory, které jsou zabudované v Apple Watch – jedná o senzory, které slouží k detekci pádu. Brian Pepin, generální ředitel společnost Rune Labs, v jednom z rozhovorů uvedl, že data získaná z Apple Watch jsou kombinovaná s daty z jiných zdrojů, včetně implantátů Medtronic, které dokáží měřit mozkové signály. Společnost Rune Labs chce, aby lékaři tato kombinovaná data využívali k rozhodnutí se, jakým způsobem budou u jednotlivých pacientů pokračovat v léčbě Parkinsonovy choroby. Brian Pepin uvedl, že aktuálně lékaři diagnostikují pohyb pacienta pouze při krátkých návštěvách, což samozřejmě není ideální, jelikož se příznaky zmíněné choroby mohou časem měnit. Takto Apple Watch budou schopné lékařům zpřístupnit o mnoho více informací o pohybech pacientů, kteří trpí Parkinsonovou chorobou.