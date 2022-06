Takto Apple s příchodem tvOS 16 vylepší propojení Apple TV s iPhony, iPady či Apple Watch

Přestože na úvodní Keynote WWDC nepadlo o novém tvOS 16 téměř žádné slovo, Apple na něj rozhodně nezapomněl. Na jedné z následných prezentací totiž vývojářům odhalil nový rámec DeviceDIscoveryUI, díky kterému bude nově možné naprosto skvěle propojit Apple TV s iPhony, iPady či Apple Watch. Stačit bude jen to, aby o to měli měli zájem samotní vývojáři.

Nový rámec zajistí zjednodušeně řečeno výrazně lepší konektivitu mezi Apple zařízeními. V praxi to bude vypadat tak, že na Apple TV spustíte nějakou aplikaci a ta začne automaticky interagovat s iPhonem, iPadem či Apple Watch bez nutnosti jejího spuštění ještě na nich. Veškerá komunikace bude probíhat přes místní síť s tím, že bude extrémně plynulá a z hlediska uživatelského komfortu díky nulové potřebě zapnout aplikaci na více zařízeních i jednoduchá. Jediné, co bude třeba, je, aby vývojáři rámec do svých aplikací implementovali a tím je posunuli na nový level z hlediska uživatelské interakce. Dá se nicméně očekávat, že zájem o podobný upgrade bude – vždyť již nyní nalezneme v tvOS řadu aplikací, které právě iPhone či jiný Apple produkt využívají například k ovládání, přičemž tato novinka celou věci celkově zjednoduší.