První řada úžasného seriálu For All Mankind z Apple TV+ je nyní ke zhlédnutí zcela zdarma

Zajímavé filmy a seriály se na nás v poslední době valí doslova ze všech stran. Problém je však mnohdy v tom že jsou na platformách, které pro uživatele nedávají z hlediska dalšího obsahu na nich velký smysl a proto si tak nechávají tyto zajímavé kousky ujít. O to víc potěší, když provozovatelé těchto platforem čas od času umožní některé kousky zhlédnout zcela zdarma a udělat si tak obrázek o tom, zda si službu přeci jen nemá smysl předplatit. Přesně to učinil před pár dny i Apple s jedním ze svých nejlepších seriálů na Apple TV+.

Představte si svět, v němž globální vesmírný závod nikdy neskončil. Tento napínavý seriál o alternativním pojetí historie od Ronalda D. Moora (Cizinka, Battlestar Galactica) se soustředí na riskantní život astronautů NASA a jejich rodin. Tak přesně takto popisuje Apple seriál For All Mankind na svém webu a v aplikacích Apple TV. Pokud vás tento popis zaujal, vězte, že nejste sami – nalákal totiž obrovské množství diváků, kteří seriál hltají od prvního dílu a už se nemohou dočkat startu třetí série, který se nezadržitelně blíží. Ostatně, vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejoblíbenějších seriálů na Apple TV+ se této skutečnosti vlastně ani nelze divit. A právě na oslavu příchodu třetí série se nyní Apple rozhodl celou první sérii zpřístupnit zdarma všem lidem. Pokud jste tedy ještě For All Mankind neviděli, určitě této jedinečné možnosti využijte. Takřka 100% totiž budete velmi spokojeni.

První řadu seriálu For All Mankind naleznete zde