Do výroby nových MacBooků Air M2 se zapojí i Applem dříve nechtěný dodavatel

Informace o problémech dodavatelského řetězce Applu se dle všeho zakládají bohužel na pravdě. Vyplývá to alespoň z čerstvé zprávy asijského portálu DigiTimes, kterému se podařilo zjistit, že Apple oslovil kvůli výrobě nového MacBooku Air M2 dalšího dodavatele, který mu má pomoci chrlit dostatek těchto strojů. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby se nejednalo o firmu, nad kterou Apple v minulosti zlomil hůl.

Řeč je konkrétně o čínské společnosti Wingtech, která s Applem v minulosti krátkodobě spolupracovala, avšak kvůli údajně špatné kvalitě komponentů z její dílny se s ní nakonec kalifornský gigant rozloučil. Nyní však údajně ve spolupráci navázal, přičemž nejpravděpodobnějším důvodem je to, že zkrátka neměl na vybranou, protože jeho zbylí dodavatelé jsou jednak vytíženi na maximum a jednak ovlivněni pandemií koronaviru, která se v Asii opět pozvolna rozjíždí a která už přiměla některé firmy zavřít fabriky.

Kdy přesně se nový MacBook Air M2 dostane na pulty obchodů není v tuto chvíli jasné. Apple totiž při jeho představení prozradil jen to, že jej hodlá začít prodávat v průběhu měsíce července, což může být ve výsledku klidně až na jeho konci. Čistě teoreticky má tak Apple na vyrobení obstojného množství nových strojů zhruba měsíc a půl, což není rozhodně málo. Snad tedy budou stát novinky skutečně za to a to jak ze stránky využitelnosti, tak i kvality. Právě kvalita se však dá očekávat více než dobrá, jelikož jen stěží by si výrobce dovolil u společnosti typu Apple podruhé pochybit tak, že by o něj přišel.