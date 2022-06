Apple prozradil, jak funguje největší novinka iOS 16 a proč ji vůbec přidal

Letošní druhá vývojářská konference v podobě WWDC22 je za námi už několik dní. Dočkali jsme se zde představení nových operačních systémů v čele s iOS 16, vedle kterého pak Apple přišel ještě s iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Jak už to tak každoročně bývá, tak největší počet novinek nabízí samozřejmě iOS pro iPhony, u kterého se kalifornský gigant letos konečně zaměřil na zamknutou obrazovku. Ta nově podporuje kompletní přizpůsobení, včetně možnosti přidání widgetů. Jednobarevnost navíc vyloženě prozrazuje, že se již letos s největší pravděpodobností u iPhonů 14 Pro dočkáme always-on displeje, po kterém touží snad všichni jablíčkáři.

Craig Federighi, senior vice-prezident softwarového inženýrství v Applu, se v jednom z posledních rozhovorů, konkrétně pro portál TechRadar, rozpovídal o tom, proč se jablečná společnost rozhodla k přepracování zamknuté obrazovky zrovna nyní, s příchodem iOS 16. Craig v tomto případě uvedl, že to všechno začalo již před dvěma lety s iOS 14, kdy Apple umožnil uživatelům přidávat widgety přímo na domovskou obrazovku mezi ikony aplikací a kdy přišel s knihovnou aplikací. V iOS 15 pak přišel Apple s režimy Soustředění, které umožňují uživatelů, se lépe soustředit a získávat upozornění jen z těch aplikací, ze kterých potřebují. A s vývojem iOS 16 už měl Apple podle Craiga jasno v tom, že právě přepracování zamknuté obrazovky bude následující největší změnou, na kterou se zaměří.

„Viděli jsme obrovskou příležitost v tom tuto oblast, která se za poslední dobu prakticky nijak nevyvinula a nikdy nezažila podobný masivní krok v před, vzít a udělat s ní opravdu něco velkého. Ale zároveň něco, co je Applu podobné, a co zůstane značně osobní. Tohle je od nás letošní akt lásky,“ řekl na účet nové zamknuté obrazovky Craig Federighi v rozhovoru pro TechRadar. Alan Dye, vice-prezident designu uživatelského rozhraní v Applu, zase uvedl, že cílem jablečné společnosti bylo udělat iPhone ještě více osobním, jelikož dosavadní zamknutá obrazovka je pro jablečné telefony jednoduše ikonická.

Zamknutá obrazovka v iOS 16 toho umí opravdu mnoho, byť se to na první pohled nemusí zdát. Vybrat si například můžete několik písem pro čas, za kterými stojí designové týmy Applu. Další skvělou funkcí je možnost využití portrétní fotografie k částečnému překrytí času, což známe z Apple Watch. U této změny Craig Federighi uvedl, že se o posouzení a správné nastavení portrétní fotografie stará několik umělých neuronových sítí tak, aby vše vypadalo co možná nejlépe. Všeobecně si jablečná společnost u přepracované zamknuté obrazovky vzala velkou inspiraci z Apple Watch, a to například i u widgetů, které jsou nově k dispozici. Craig také vysvětlil, proč je umístění widgetů omezené nad a pod čas – jednoduše se musela co nejvíce vyvážit personalizace se soudružností rozhraní.