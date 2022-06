Apple oznámil, kdy začne prodávat nový MacBook Pro M2

Brousíte-li si zuby na čerstvě představené MacBooky Pro osazené čipem M2, máme pro vás dobrou zprávu. Apple se totiž před malou chvílí odhodlal k oznámení, kdy je začne prodávat a kdy se přesně dostanou na pulty obchodů. Super je pak to, že na ně nebudeme muset čekat příliš dlouho.

Do svých kalendářů si zapište konkrétně dva termíny – 17. červen a 24. červen. Zatímco v první termín totiž začne Apple oficiálně prodávat novinky přes svůj eshop či prodejce třetích stran, o týden později je začne doručovat jak zákazníkům, tak do kamenných obchodů. V průběhu příštího týdne se proto dají očekávat i první recenze zahraničních youtuberů, kterým Apple prakticky 100% novinku zapůjčil na testy a kteří tedy zhodnotí, jak dobrý je v praxi nový čipset Apple M2. Nic jiného na stroji bohužel hodnotit nelze, jelikož je zcela shodný se svou předešlou verzí. To v případě MacBooku Air bude hodnocení zcela určitě zajímavější, jelikož jej Apple předělal de facto od piky, avšak jeho start prodejů je v současnosti stále zahalen tajemstvími.