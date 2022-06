Apple prozradil, proč je nejlepší funkce iPadOS 16 dostupná jen na iPadech s M1

Ačkoliv od představení nových operačních systémů v čele s iPadOS 16 uplyne dnes večer již celý týden, stále se dozvídáme o novinkách nové a nové informace, které nám je poodhalují čím dál tím víc. S velmi zajímavými informacemi vyrukoval před pár hodinami i samotný Apple a to konkrétně ohledně (ne)dostupnosti Stage Manageru pro nové možnosti uspořádání oken aplikací v rámci iPadOS. Vyjádření poskytl konkrétně portálu Ritchie.

Apple se konkrétně nechal slyšet, že omezení Stage Manageru, který výrazně přibližuje multitasking na iPadech tomu na Macům (na kterých je mimochodem Stage Manager nově také dostupný), je velmi nároční na RAM paměť a rychlost úložiště, což jsou aspekty, které splňují jen modely s čipy M1. Zatímco rychlost úložiště by zřejmě ještě až takový problém pro starší iPady bez Apple Siliconu nebyl, RAM paměť už ano. Vždyť poslední generace iPadů Pro disponuje až 16 GB RAM paměti, zatímco předposlední generace nabízí v maximu jen 6 GB. Rozdíl je tedy skutečně brutální. Nechme se tedy překvapit, jaké funkce si pro iPady připraví Apple do budoucna a hlavně, zda budou ještě vůbec pro jiné iPady než ty s čipy Apple Silicon – respektive zda budou stát alespoň trochu za to.