Počasí v iOS 16 nabízí spousty nových grafů

Před pár dny na WWDC22 vydal Apple nové verze svých operačních systémů, v čele s iOS 16. Na této vývojářské konferenci nám Apple poskytl náhled novinek a funkcí, na které se můžeme těšit s vydáním veřejných verzí systémů na podzim. Kalifornský gigant se v rámci prezentace věnoval samozřejmě těm největším novinkám a ty menší buď upozadil, anebo jim nevěnoval pozornost vůbec. A není se čemu divit, jelikož s představením kompletně všech novinek by prezentace trvala několik hodin.

Po skončení prezentace nových systémů vydal Apple tradičně první beta verze všech nově představených systémů, které jsou určené především pro vývojáře. Díky tomu se vývojářům a testerům daří postupně odkrývat veškeré novinky z iOS 16 a dalších nových systémů, kterým se Apple nevěnoval. Mezi jednu z těchto novinek patří rozhodně výrazné vylepšení aplikace Počasí. Kompletního designového přepracování této aplikace jsme se dočkali vloni a nyní zde kalifornský gigant přidává možnost pro zobrazení všemožných grafů a dalších dat s podrobnými informacemi. Všechna tato data mohl Apple do nativního Počasí nyní přidat díky ještě větší integraci funkcí z aplikace Dark Sky. Tuto aplikaci, která ve své době nabízela velmi přesnou předpověď počasí a jednalo se o jednu z nejlepších aplikací svého druhu, Apple zhruba před dvěma lety odkoupil.

A jaké grafy a data si v iOS 16 můžete nově v Počasí zobrazit? Konkrétně se jedná samozřejmě o graf teploty, který je zobrazen ve výchozím zobrazení. Přepnout se však můžete do zobrazení informací o UV indexu, větru, dešti, pocitové teplotě, vlhkosti, dohlednosti a tlaku. U všech těchto informací si navíc můžete zobrazit textový denní souhrn, ve kterém se dozvíte vše důležité bez studování grafů. Předpověď včetně těchto zmíněných podrobných informací si navíc můžete zobrazit až na 10 dní dopředu, a to i u menších měst či vesnic. Pro zobrazení stačí, abyste se přesunuli do Počasí, kde klepněte na aktuální předpověď, čímž se ocitnete v rozhraní s podrobnými informacemi.