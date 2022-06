Nové Macy s čipy M2 Pro hned tak nedorazí

Když Apple na pondělní Keynote v rámci vývojářské konference WWDC světu představil druhou generaci základního počítačovo-tabletového čipu M2, nejednoho jablíčkáře napadlo, že se mílovými kroky pravděpodobně blíží i jeho upravená verze ve formě M2 Pro a v ideálním případě i M2 Max. Podle zdrojů analytika Jeffa Pu se však nic takového v nejbližších měsících nestane.

Zdroje analytika pocházející z dodavatelského řetězce Applu tvrdí, že kalifornský gigant teprve s čipy M2 Pro a M2 Max finišuje a že by jej začal rád vyrábět na konci letošního roku. K odhalení prvních Maců s M2 Pro a M2 Max tak dojde takřka 100% nejdříve na začátku příštího roku, až bude mít Apple dostatečné skladové zásoby. Co se pak týče dalších informací o nových čipech, víme bohužel “jen” to, že by měly být vyrobeny 3nm výrobním procesem, což by jim mělo zaručit výrazně vyšší výkonnostní skok než v případě M1 a M2.

Co se týče počítačů, které se M2 Pro a M2 Max v budoucnu dočkají, počítat se dá jak se 14” a 16” MacBooky Pro, tak pravděpodobně taktéž s novou generací Macu mini, u které se údajně s nasazením tohoto řešení taktéž počítá. Samozřejmostí by pak měl být i Mac Studio, který je v jedné konfiguraci právě “Maxem” osazený. Co dalšího si pro nás Apple v tomto směru připraví nicméně ukáže až čas.