Apple je jedna z mála společností, která se snaží co nejvíce dbát na zdraví svých uživatelů. Nejlépe vám dokáží se sledováním zdraví a aktivity pomoci Apple Watch, nutno ale zmínit, že v iOS 16 už dochází ke sledování určitých aktivit i bez jablečných hodinek, což je rozhodně skvělé zpráva. Co se pak týče zdraví uživatele, tak veškeré funkce a možnosti lze najít v nativní aplikaci Zdraví, která je velmi propracovaná, jednoduchá a shromažďuje veškeré zdravotní informace, a to nejen z iPhonu či Apple Watch, ale i z jiných podporovaných zařízení a aplikací.

iOS 16: Jak do Zdraví přidat léky s připomínkami užití

Pokud Zdraví využíváte, tak pro vás mám skvělou zprávu – v iOS 16 se totiž dočkalo skvělého vylepšení. Konkrétně si v této aplikaci můžete zaznamenat veškeré léky, které musíte brát. Při procesu přidávání léku si jednoduše nastavíte jeho název (či přezdívku), zvolíte si, v jaké dny a časy lék užíváte, nastavíte si jeho ikonu pro jednodušší rozpoznání a další. Postup pro přidání léku do aplikace Zdraví je následující:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Zdraví.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Prohlížení.

Tímto se vám zobrazí seznam všech kategorií, kde najděte a rozklikněte Léky.

Následně už jen stačí klepnout na tlačítko Přidat lék a vyplnit veškeré údaje.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné do aplikace Zdraví v iOS 16 přidat léky. Jakmile takto první lék přidáte, tak další přidáte klepnutím na řádek Přidat lék, který se nachází níže, a poté projdete stejným průvodcem. Po přidání léků vás pak iPhone bude v určité dny a hodiny upozorňovat na to, abyste si lék užili. Po užití pak lze konkrétní dávku léku označit jakožto užitou, abyste měli přehled. Součástí sekce Léky jsou pak samozřejmě také různé grafy a informace, díky kterým zjistíte, zdali na léky nezapomínáte apod. Myslím si, že tato funkce je opravdu skvělá a propracovaná a všichni ti, kteří berou více různých léků v různé dny a čas, ji rozhodně využijí a nebudou zapomínat.