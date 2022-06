EU zakáže v roce 2035 prodej aut se spalovacími motory

Evropská unie nám v posledních dnech dělá velké vrásky. Nedávno jsme vás informovali o tom, že Apple bude nejspíše muset kompletně zpřístupnit software i hardware vývojářům, kromě toho došlo také k odhlasování povinnosti využití USB-C konektorů u iPhonů, a to do roku 2024 za záminkou sjednocení konektorů. A nyní přichází další zpráva, která se dotkne hlavně milovníků motorismu. Evropským parlamentem totiž prošel návrh se zákazem prodejů aut se spalovacími motory, a to od roku 2035. Nyní už jen stačí, aby návrh schválily členské země a zmíněný zákaz bude zpečetěn. Každopádně, pokud návrh opravdu projde, tak se stále jedná o 13 let vzdálenou událost – může se tak ještě cokoliv změnit. Pokud ale vše půjde podle plánu, tak od roku 2035 budou automobilky v EU moci prodávat pouze elektrická auta. To znamená stoupnutí cen ojetin a zároveň je velmi pravděpodobné, že různé automobilky představí na počest spalovacích motorů před jejich zákazem ještě nějaké pořádné bestie.