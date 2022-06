Mail se s příchodem iOS 16, iPadOS 16 a macOS Ventura konečně naučí vymodlenou funkci

Stalo se již jakousi tradicí, že při představení nových operačních systémů Apple vypíchne jen jejich nejzajímavější vylepšení a ty zbylá nechá najít samotné uživatele. Díky tomu bývají tak dny po úvodní Keynote WWDC skutečně plodné a ani letošek není v tomto směru žádnou výjimkou. Před pár hodinami se například podařilo testujícím jablíčkářům objevit vynikající vylepšení pro nativní aplikaci Mail na všech platformách.

Stalo se vám někdy, že jste přes Mail odeslali někomu zprávu a hned poté jste si uvědomili, že v ní byly chyby, něco v ní chybělo či odešla na špatnou adresu? Přesně tyto trable nyní díky iOS 16, iPadOS 16 a macOS 13 alespoň částečně odpadnou. Do aplikace totiž dorazila možnost zrušit odeslání mailu až deset sekund po jeho odeslání a to samozřejmě pár kliknutími či tapnutími na displeji. Vše tedy bude naprosto jednoduchou záležitostí a půjde tak ve výsledku jen o to, jak rychle si svou chybu uvědomíte.

Ačkoliv se jedná ve své podstatě o vynikající novinku, jedním dechem je třeba objektivně dodat, že se ve výsledku ve světě o nic převratného nejedná. Například Google u svého Gmailu už tuto možnost nabízí a to navíc v ještě pokročilejší formě – dobu zrušení si lze totiž nastavit dle vašich preferencí v rozmezí pěti až třiceti sekund. I desetisekundová doba na zrušení odeslání v podání Applu však rozhodně potěší.