Rozšířené realitě (nejen) na iPhonech vládnou stále Pokémoni

Zdá se, že recept na úspěšnou mobilní hru v rozšířené realitě je celkem jednoduchý. Stačí vzít nejvýdělečnější mediální značku v historii a svěřit ji kompetentním vývojářům se zkušenostmi s podobným typem projektů. Niantic se tak trefil do černého s Pokémon Go. Možná by se ale spíše dalo říct, že vývojáři trefili zlato, protože i šest let od svého vydání se hře neuvěřitelně daří. Jde o bezkonkurenčně nejvýdělečnější hru s rozšířenou realitou, což nyní potvrdila v novém reportu od analytické společnosti Sensor Tower. Ten odhaluje, že si Pokémon Go během své existence stačilo vydělat přes šest miliard dolarů. Ročně si tak příjmy průměruje na hezkou jednu miliardu.

Pokémon Go za svůj úspěch jistě může vděčit kromě kompetentních vývojářů i samotnému konceptu chytání kapesních příšerek. Ten se do reálného světa překládá celkem snadno, což se nedá říct o množství neúspěšných konkurentů. Mezi ty se řadí i hry založené na dalších extrémně úspěšných značkách. Zaklínač ani Harry Potter však na Pokémony vyzrát nedokázali. Mezi další úspěšné hry v rozšířené realitě se můžou ale řadit například Dragon Quest Walk (vydané pouze v Japonsku) a Jurassic World Alive, které se v kategorii drží na druhém a třetím místě. Hrajete Pokémon Go i šest let po jeho vydání? Nebo máte tip na jinou hru v rozšířené realitě? Podělte se s námi o něj v diskuzi pod článkem.