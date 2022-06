MacBook Air M2 za 37 tisíc vs. MacBook Air M1 za 27 tisíc aneb zde se není o čem bavit

Když Apple včera večer představil světu novou generaci MacBooku Air, přiznám se, že mě tím poměrně zaujal. Jako správný jablíčkář a navrch fanoušek MacBooků Air jsem si tak logicky začal prakticky okamžitě pohrávat s myšlenkou, že můj nynější Air s M1 právě za Air s M2 vyměním, abych si tak mohl užít klady nejnovějšího “železa” v nabídce. Poté, co se rozjel po hodinách odstávky Apple Online Store, však přišlo poměrně drsné vystřízlivění.

Nebudu vám lhát. Když Apple ukázal čip M1 z rodiny Apple Silicon na podzim roku 2020, byl jsem z něj naprosto nadšený, protože mi přišel zkrátka a dobře revoluční a zároveň jako signál toho, že lze po vlastní procesorové cestě dokráčet až k naprosto neuvěřitelným výsledkům. O to zvědavější jsem byl na nástupce tohoto základního kousku, kterým se stal včera představený Apple M2. Ten mi ale už tak oslnivý nepřipadá, protože 18% z hlediska CPU výkonu a 40% nárůst z hlediska GPU výkonu je tak nějak něco, na co jsme byli zvyklí (a za co jsme se otevřeně řečeno i smáli) v minulosti “inteláckým” Macům, které Apple vždy honosně představoval s tím, že jejich procesory jsou právě o podobná procenta lepší oproti předešlé generaci. Vem to ale čert. Na mou práci ve formě tvorby textových dokumentů, jednoduché úpravy fotek, mailování či procházení internetu naprosto stačil i M1, takže v případě M2 se není o čem bavit. S ohledem na relativně nízký výkonnostní skok jsem však tak nějak čekal, že Apple u novinky nezahýbe cenou a nechá ji tedy startovat na necelých 30 tisíc korun s tím, že model M1 zlevní dejme tomu na 25 tisíc korun. Tak se však nestalo.

I kvůli inflaci v Evropě a oslabujícímu euru vůči dolaru se u nás prodává nový MacBook Air M2 v základu za 36 990 Kč, zatímco za MacBooky Air M1 zaplatíte u renomovaných prodejců o rovných deset tisíc méně – tedy 26 990 Kč. Abych byl upřímný, tento cenový rozdíl mi s ohledem na cenovky obou strojů přijde jako naprosto neskutečný a moc nevím, jak si přechod z M1 na M2 obhájit. Procesorově to totiž zkrátka smysl nedává, respektive mě osobně nepřijde příplatek 10 tisíc korun za pár procent výkonu navíc smysluplný, displejově si člověk taky nepolepší, klávesnicí taky ne a pak už tu máme jen drobnosti typu webkamera, MagSafe a tak podobně, které mi taky nepřijdou jako něco, co dává vyloženě cenově smysl. Co se pak týče designu, ten je ryze subjektivní záležitostí a otevřeně říkám, že naprosto chápu, že právě ten může hodně lidí k upgradu přimět, protože jim hezčí počítač za 10 tisíc korun navíc zkrátka stojí. Já ale využívám MacBook primárně coby pracovní stanici zavřený a připojený k externímu monitoru, takže bych jeho krásy vlastně ani nebyl schopen ocenit.

Když bych tedy měl v globálu zhodnotit MacBook Air M1 a MacBook Air M2 s ohledem na současnost, řekl bych, že koupě M1 MacBooku Air je dokonalou volbou rozumu, kdežto MacBooku Air M2 je volbou srdcem. Jediné, čeho se upřímně řečeno trochu bojím, je to, aby si tuto skutečnost co nevidět neuvědomil i samotný Apple a MacBook Air M1 co nevidět nestáhl z pultů obchodů. Nemyslím si totiž, že má za cíl nechat v nabídce produkty se starým designem déle, než bude muset. Ostatně, vyloučit nelze třeba ani to, že M1 verzi prodává i nadále jen proto, že verze M2 není schopen vyrábět dostatek, přičemž jakmile se situace zlepší, může se s M1 MacBooky Air rozloučit. Pokud tedy i vy právě přemýšlíte nad MacBookem Air, nebál bych se vám doporučit právě koupi verze M1. Pokud totiž nejste vyloženě Apple fanboy, který je unesen z nového designu, návratu MagSafe či nové barvičky, těch pár procent navíc u Airu M2 ani nepocítíte. Vždyť Airy jako takové vlastně ani nikdy počítači stvořenými pro co nejvyšší výkon nebyly, tak proč jej nyní najednou “hrotit” víc než je třeba.

