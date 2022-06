K iPhonům si díky iOS 16 připojíte už i herní ovladače od Nintendo Switch

Apple to dle všeho myslí se hraním čím dál tím víc vážně. Svědčí o tom mimo jiné i drobná, ale velmi vítaná novinka přidaná do včera představeného iOS 16. Řeč je konkrétně o podpoře nových herních ovladačů, kterými lze hry v iOS a potažmo iPadOS a macOS ovládat.

Na novinku upozornil jako první vývojář Riley Testut z Delta a AltStore, který si všiml toho, že je s iPhony a iPady nově možné spárovat ovladače od Nintenda – jinkrétně tedy Joy-Cons a Pro Controller. To však není ani zdaleka vše. Při zkoumání kódu první bety iOS 16 totiž vyšlo najevo, že lze nově k iPhonům díky ní připojit třeba i ovladače od 8Bitdo, BADA MOGA XP5-X Plus či Logitech F710 spolu se spoustou dalších modelů. Apple tedy své iPhony opět poměrně výrazně pootevřel herní komunitě, ale dal ve výsledku i spoustu nových možností samotným vývojářům. Například ovladač od Nintenda se totiž skládá ze dvou částí, přičemž k iPhonu jej lze buď připojit jako celek, kdy slouží dvě části ovladače jako jeden, nebo je lze připojit jako dva a využít je například ke hraní multiplayerových her, což je rozhodně zajímavé vylepšení. Podpora ovladačů může nicméně v současnosti obsahovat spoustu chyb a proto bude pro nějaké hlubší zhodnocení vyčkat až do veřejného vydání iOS 16 letos na podzim.