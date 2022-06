Dvouportovou nabíječku přibaluje Apple jen ke dražším MacBookům Air M2

Apple spolu s novým MacBookem Air představil i dvouportovou nabíječku. Ta tedy obsahuje dva porty, kdy jedním můžete nabíjet svůj počítač a druhým třeba iPhone, iPad, ale i Apple Watch nebo klidně AirPody. V Apple Online Store je k dispozici samostatně za 1 690 Kč, v balení MacBooku Air ji ale dostanete jen pokud sáhnete po vyšší konfiguraci.

MacBook Air (2022) najdete v nabídce Applu ve dvou jeho variantách. První nabízí 8jádrové CPU a 8jádrové GPU spolu s 8 GB jednotné paměti a 256GB SSD úložištěm. Tato varianta vás vyjde na 36 990 Kč a v balení je přítomen jen 30W napájecí adaptér.

Vyšší konfigurace stojí 45 990 Kč a rozdíly jsou zde v případě 512GB SSD úložiště a 10jádrovém GPU. Tento model však již nabízí i nový 35W dvouportový USB-C napájecí adaptér. Apple tedy se svou novinkou kopíruje nejen vzhled 14 a 16“ MacBooků Pro představených loni na podzim, ale i strategii v dodávaném příslušenství. I jim totiž přibaluje rozdílné adaptéry.

U základního 14“ modelu s M1 Pro najdete „jen“ 67W USB-C napájecí adaptér, u jeho vyšší konfigurace je přibalován už 96W. V případě 16“ verzích pak najdete v jejich krabici 140W adaptéry. Je otázka, zda to Applu za to stojí. Ten rozdíl v ceně adaptérů není nijak razantní oproti tomu, kolik zákazník zaplatí za jeho počítače. Protože jsou ale peníze na prvním místě, nemusí to tak být až takové překvapení.